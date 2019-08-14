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14.08.19 10:51

Подготовительная группа Рады сегодня рассмотрит рассадку фракций и вопрос комитетов, - Гетманцев

Новый созыв начнет работу через две недели.

вр,рада,верховная

В Верховной Раде в среду состоится второе заседание подготовительной группы нового созыва. На нем обсудят вопрос размещения фракций в зале и предмета ведения комитетов. Об этом перед заседанием сообщил избранный депутат от фракции "Слуга народа" Даниил Гетманцев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

"Сегодня на заседании подготовительной группы мы рассмотрим вопрос о создании двух групп. Первая займется организационными вопросами, в том числе, вопросом рассадки фракций в сессионном зале", - заявил он.

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По его словам, группа новоизбранных депутатов будет обсуждать вопрос предмета ведения комитетов.

"В частности, мы предлагаем отдать оппозиции Комитет по вопросам свободы слова и информации", - добавил он.

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