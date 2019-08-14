Недоверие к вакцинам - "тренд" постсоветских стран, - Минздрав

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минздрава со ссылкой на исследования "Wellcome Global Monitor".

"Опрос показывает, что такое недоверие характерно для постсоветских стран - низкий уровень доверия к вакцинации также характерен для Беларуси и России. Результаты исследования также показывают в мире вакцины считают эффективными 84% людей, в то время в Украине - 50%. В опросе приняли участие более 140 000 человек из более чем 140 стран мира", - говорится в сообщении.

"Это исследование показывает общий тренд - очень низкий уровень доверия к вакцинации в постсоветских странах. Советская система, которая пренебрегала интересами человека, способствовала недоверию к государству, в том числе и к системе здравоохранения", - отметили в министерстве.

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По данным Минздрава за 2018 год, в Украине уровень охвата прививками детей до года остается низким: 71% вакцинация от полиомиелита, 69,3% - от дифтерии и столбняка, 67% - от гепатита В.

"Недоверие украинцев к вакцинации - результат десятилетий дезинформации со стороны представителей антивакцинаторских движений. Фейковые новости и антивакцинальная пропаганда вместе с дефицитом вакцин в прошлые годы подорвали доверие к программам иммунизации. В результате появилась большая группа людей, которые по разным причинам не получили необходимые прививки, что создает высокие риски возникновения вспышек опасных инфекционных болезней и является угрозой национальной безопасности страны", - подчеркнули в Минздраве.

Минздрав Украины призывает проверить наличие проведенной вакцинации у детей и ревакцинации у взрослых и, в случае необходимости, как можно скорее получить прививки.

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