Сотрудники ГСЧС спасли заблудившихся в Карпатах трех женщин с четырьмя детьми, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Ивано-Франковской области.

13 августа в 19:00 на пункт связи Государственно пожарно-спасательной части №9 г. Яремче поступило сообщение от женщины о том, что в районе горы Синяк Поляницкого сельского совета потеряла ориентировку и нуждается в помощи группа туристов из 7 человек (3 женщины и 4 ребенка в возрасте 8-12 лет), жителей Николаевской области.

Для оказания помощи туристам в 19:27 выехали спасатели Ворохтянского ПРВ в количестве 5 человек на 1 единицы техники.

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14 августа в 00:10 горные спасатели прибыли к группе туристов, и в 02:40 сопроводили их к подножию горы, откуда они направились к месту временного проживания в г. Яремче.

Состояние туристов удовлетворительное.