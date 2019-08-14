Я сделал бы Украину приоритетом международной политики, - Байден

В ответ Джозеф Байден озвучил четыре пункта своей программы по Украине, которые он планирует воплощать в случае избрания на пост президента США, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Я сделал бы Украину приоритетом международной политики. В военной сфере, я предоставил бы помощь в сфере безопасности от США, включая оружие, чтобы усилить способность Украины защищаться. Я также бы расширил успешное обучение вооруженных сил Украины, начатое администрацией Обамы-Байдена", - заявил он.

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"В экономической сфере я работал бы над увеличением западных прямых инвестиций и поддерживал бы энергетическую независимость Украины от России, особенно если "Северный поток 2" будет построен в этом году, что значительно повредит доступу Украины к российскому газу", - добавил Байден.

"Я бы обеспечил, чтобы помощь США Украине предоставлялась лишь при условии антикоррупционных реформ, включая назначение действительно независимых антикоррупционных прокуроров и судов", - акцентировал он.

"Я поддержал бы гораздо более мощную роль США наряду с Францией и Германией в переговорах с Россией. Чтобы дипломатия работала, нам нужен больший рычаг относительно Москвы и это означает более тесное сотрудничество с европейскими партнерами и союзниками, чтобы Россия платила большую цену за войну, которая продолжается в Украине. Наша стратегическая цель - поддержать эволюцию демократической, единой, суверенной Украины и заставить Кремль платить цену за постоянные атаки на международный порядок", - резюмировал Байден.