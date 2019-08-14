Защита Зайцевой, обвиняемой в ДТП с 6 погибшими, просит смягчить ей наказание до 5 лет условно

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Прошу смягчить приговор (суда первой инстанции. - Ред.) в части назначения наказания", - сказала Плетнева в ходе заседания Харьковского апелляционного суда.

Она уточнила, что просит назначить наказание Зайцевой в виде 5 лет лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами на 2 года, а также назначить ей испытательный срок на усмотрение суда.

По мнению адвоката, степень вины ее подзащитной меньше, чем второго обвиняемого в ДТП Геннадия Дронова, поэтому Плетнева считает, что возмещение ущерба пострадавшим должно быть не солидарным, как решил суд первой инстанции, а долевым, и Зайцева должна возместить 30% ущерба, а возмещение 70% следует возложить на Дронова.

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При этом Плетнева отметила, что Зайцева не снимает с себя вины, которая "состоит в превышении скорости движения". Адвокат несколько раз подчеркнула, что именно автомобиль Дронова протаранил машину Зайцевой, что привело к смертельным последствиям аварии.

Мотивируя необходимость смягчения наказания своей подзащитной, адвокат также сослалась на состояние ее здоровья. Плетнева утверждает, что Зайцева не может получить необходимого лечения в условиях СИЗО. Кроме того, адвокат указала на то, что суд первой инстанции при назначении наказания не учел смягчающие обстоятельства (раскаяние и добровольное возмещение ущерба).

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Зайцева поддержала требования своего адвоката.

Напомним, 18 октября 2017 года вечером на ул. Сумской в Харькове произошла авария. По предварительной информации, внедорожник Lexus въехал в толпу людей, в результате чего 5 человек погибли, еще одна девушка умерла позднее в больнице.

Прокуратура области утвердила подозрение 20-летней харьковчанке Елене Зайцевой по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель 6 человек (ч. 3 ст. 286 УК Украины). 6 ноября было объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 286 еще одному участнику ДТП - водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову. По словам адвоката Дронова Сергея Перепелицы, вручение подозрения проходило в больнице, где его подзащитный находился на стационарном лечении. 8 ноября судья Киевский райсуд Харькова определил меру пресечения Дронову в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

26 февраля 2019 года суд признал обоих подозреваемых виновными и осудил на 10 лет заключения.

Сегодня, 14 августа, Харьковский апелляционный суд начал рассмотрение апелляцию на приговоры Елене Зайцевой и Геннадию Дронову, которых суд признал виновными в деле о ДТП, в результате которого погибли шесть человек и столько же пострадали.

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