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14.08.19 12:51

Российские командиры за вознаграждение отдают подчиненным паспорта для побега с Донбасса в РФ, - ГУР

Командование ВС РФ принимает меры по ускорению процесса получения российского гражданства военнослужащими российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

Российские командиры за вознаграждение отдают подчиненным паспорта для побега с Донбасса в РФ, - ГУР

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

По данным украинской разведки, усиливается агитационно-пропагандистская работа и контроль за формированием и отправкой групп военнослужащих на территорию Ростовской области для получения российских паспортов.

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В то же время, по информации ГУР, "в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ получает распространение практика изъятия полученных российских паспортов у сержантов и рядовых под предлогом предотвращения самовольного оставления места службы. При этом, растет число случаев их выдачи российскими командирами подчиненным за вознаграждение для побега на территорию России и избежания таким образом ответственности за совершенные преступления и правонарушения, в т.ч. против гражданского населения на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях".

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