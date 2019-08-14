"Может быть, у нас получится что-нибудь организовать в предстоящие недели", - посол США в РФ Хантсман о встрече Суркова и Волкера по Донбассу

"Я говорил с Куртом Волкером. Я говорил с ним после его недавней встречи, серии встреч в Украине, и, конечно, советовал ему, уговаривал его приехать в Москву и провести переговоры с господином Сурковым и рядом других лиц", - сказал Хантсман, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Посол выразил надежду, что переговоры по урегулированию ситуации на востоке Украины удастся сдвинуть с мертвой точки.

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"Курт Волкер - выдающийся дипломат. Господин Сурков - выдающийся дипломат. И я хотел бы видеть их вместе здесь, в Москве, и, может быть, у нас получится что-нибудь организовать в предстоящие недели. Никаких гарантий тут, разумеется, быть не может, потому что это все сложные вопросы, но посмотрим, может быть, нам удастся чего-нибудь добиться", - добавил Хантсман.