Гройсман попросил НКРЭКУ не включать "дурака" и поручил снизить цену на электроэнергию для промышленности

Об этом Гройсман заявил на заседании правительства, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Поручаю НКРЭКУ урегулировать вопрос цены (электроэнергии. - Ред.) для промышленности в связи с внедрением нового рынка электроэнергии. И к следующему правительству, и пусть собирается НКРЭКУ, пусть рассматривают вопросы, пусть уменьшают те тарифы. Это их полномочия. И пусть не включают нам дурака. Это их полномочия, они их должны выполнять", - заявил Гройсман.
"Я требую от Министерства энергетики и НКРЭКУ принять все необходимые нормативные акты для того, чтобы снизить цену на электроэнергию для предпринимателей Украины. И это не только я требую, но и Президент", - добавил он.