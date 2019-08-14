Гройсман попросил НКРЭКУ не включать "дурака" и поручил снизить цену на электроэнергию для промышленности

Об этом Гройсман заявил на заседании правительства, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Поручаю НКРЭКУ урегулировать вопрос цены (электроэнергии. - Ред.) для промышленности в связи с внедрением нового рынка электроэнергии. И к следующему правительству, и пусть собирается НКРЭКУ, пусть рассматривают вопросы, пусть уменьшают те тарифы. Это их полномочия. И пусть не включают нам дурака. Это их полномочия, они их должны выполнять", - заявил Гройсман.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разрабатывается механизм снижения цен на электричество для водоканалов и других коммунальных предприятий, - Герус

"Я требую от Министерства энергетики и НКРЭКУ принять все необходимые нормативные акты для того, чтобы снизить цену на электроэнергию для предпринимателей Украины. И это не только я требую, но и Президент", - добавил он.