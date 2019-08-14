Судно "Мрия-Вилга", поставлявшее топливо для подразделений ЧФ РФ, может вести к схемам Медведчука, - InformNapalm

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на международное разведывательное сообщество "InformNapalm"

Танкер MRIYA (IMO: 9109811, MMSI: 272791000) числится в регистрах международного судоходства. По данным сайта MarineTraffic, сейчас судно находится на причале Херсоне, однако имеет интересную историю.

Согласно записям в регистре AIS - названия и флаги, под которыми ходило данное судно:



- Флаг: UA (Херсон, Украина)- Последний отчет:2019-08-07 05:58:00 Название судна:MRIYA

- Флаг:KM (Морони, Коморские острова) —Последний отчет:2018-10-21 05:33:00 Название судна:VILGA

- Флаг:KM (Морони, Коморские острова) —Последний отчет:2018-08-03 17:59:00 Название судна: VILGA

- Флаг: SL (Фритаун, Сьера-Леоне) —Последний отчет:2018-08-03 17:45:00 Название судна: VILGA

- Флаг:RU (Астрахань, Россия) —Последний отчет:2018-02-15 07:06:00 Название судна:SARATOV_CITY

- Флаг:RU (Астрахань, Россия) Последний отчет: 2013-01-05 20:54:00 Название судна:SARATOV_CITY

Также сообщество информирует, что на сайте "fleetphoto.ru" можно найти информацию о судне, где владельцем числится Felina Development Lp, а оператором указано российское ОАО "Судоходная компания Маршалл".

В регистре судоходства Украины значится, что Felina Development Lp - украинская компания.

По данным реестров Великобритании одноименная компания зарегистрирована в Эдинбурге.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Прокуратура подала апелляцию на решение суда о снятии ареста с судна "Вилга", поставлявшего топливо для подразделений ЧФ РФ, - Баканов







В разведовательном сообществе отмечают, что эта компания зарегистрирована на Петра Белза. В документах указаны год его рождения и месяц.





Человек с таким же именем проходит и в украинских реестрах. По совпадению месяца и года рождения с высокой долей вероятности можно предположить, что это один и тот же человек - Петр Павлович Белз.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Херсонский суд отказал в аресте судна "Мрия-Вилга", поставлявшего топливо для подразделений ЧФ РФ, - прокуратура АРК

Белз значится учредителем ООО "Оптимусойл", которое ранее принадлежало швейцарской компании "Глуск Энерджи" израильского бизнесмена Нисана Моисеева, который является другом Виктора Медведчука - кума президента России Владимира Путина, представителя Украины в Минской трехсторонний контактной группе.

На Белза в Украине зарегистрированы следующие организации:

"Если присмотреться к их деятельности, то можно узнать, что одна из компаний — ТОВ "АНВIТРЕЙД" смогла провести 12 сделок на сумму 4,6 млрд. грн. с Укрзализницей, о чем свидетельствует сайт DOZORRO", - информирует разведывательное сообщество.

Читайте также: В водах Азовского моря с наступлением темноты фиксируются провокационные действия со стороны кораблей Береговой охраны ФСБ РФ, - штаб

"Поскольку прокуратура АРК совместно с СБУ обвиняют судно в нелегальной поставке нефтепродуктов в оккупированный Севастополь для Черноморского флота РФ в июне 2015 года, (то есть спустя более года после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе), данные документы могут частично пролить свет на то, кто же на самом деле стоял за этой схемой", - сообщили в InformNapalm.

Напомним, 10 августа 2019 года, в ходе уголовного производства по факту нарушения порядка въезда/выезда на временно оккупированную территорию, прокуратура АР Крым, провела обыск в г. Херсон на судне "Мрия", которое подозревается в перевозке контрабанды нефтепродуктов. В июне 2015 это же судно, но под названием "Вилга", поставляло топливо для подразделений Черноморского флота РФ в г. Севастополь.

Подробнее о ситуации вокруг судна "Мрия-Вилга" читайте в статье Юрий Бутусова "Почему "Мрию-Вилгу" пытаются сегодня спасти от ареста в Херсоне?".

Также читайте: Эсминец ВМС США USS Porter вошел в Черное море: РФ отправила наблюдать за ним сторожевой корабль "Сметливый". ФОТОрепортаж