"Слуга народа" не получала официальных предложений по формированию коалиции, - Разумков

Соответствующий вопрос на заседании подготовительной депутатской группы ему задали новоизбранные нардепы от "Батькивщины" и "Евросолидарности", - передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Андрей Кожемякин ("Батькивщина") попросил Разумкова озвучить политическую позицию Слуги народа, "чтобы мы откорректировали свою позицию".

"Мы готовы работать с любыми политическими силами, которые будут работать на пользу нашего государства", - ответил Разумков.

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Через какое-то время Кожемякин повторил свой вопрос, но глава Слуги народа снова ушел от конкретного ответа.

"Я почему-то был уверен, что народные депутаты не помогают друг другу, а помогают этому государству развиваться. И работать надо не в рамках сотрудничества с какой-то другой политической силой", - сказал Разумков и прервал попытки Кожемякина продолжить дискуссию.

Артур Герасимов ("Евросолидарность") также заявил, что в их партии "с нетерпением ожидают от правящей партии что-то вроде коалиционного соглашения или программного документа".

Позже на брифинге, отвечая на вопрос журналистов, Разумков сказал: "Официальных предложений от наших коллег по парламенту по поводу коалиции в политическую партию "Слуга народа" пока не поступало".