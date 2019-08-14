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14.08.19 13:50

Кабмин решил создать Единый госреестр ветеранов войны

Кабинет министров Украины одобрил положение о Едином государственном реестре ветеранов войны.

кабмин,гройсман

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Создание данного реестра Кабмин поручил Министерству по вопросам ветеранов.

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В реестр будет внесена информация о ветеранах войны (участниках боевых действий, лицах с инвалидностью, полученной в результате войны, и участниках войны), лицах, которые имеют особые заслуги перед Родиной, пострадавших участниках Революции Достоинства, а также о членах семей данных категорий лиц.

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