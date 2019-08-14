Ресторан, в котором будут работать люди с синдромом Дауна, построят в Киеве

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Авторы инициативы – основательница благотворительного фонда "Анкора" Ида Антонян и основатель благотворительного фонда Help Bank Гаруш Антонян.

"Это ресторан, где будут вкусно кормить, создавать доброжелательную атмосферу для гостей и развивать общественные ценности. Главная цель самого доброго ресторана Big Hug – предоставить рабочие места людям с синдромом Дауна. Прибыль заведения будет вкладываться в благотворительные проекты", - говорят инициаторы создания заведения.

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Сейчас идет сбор средств на строительство самого доброго ресторана. На первый этап нужно собрать 50 000 евро. Авторы проекта придумали систему сбора средств и популяризации идеи. В процессе встреч и креативных брейнстормов возникла идея добавить живописи в интерьер и изобразить всемирно известные произведения искусства. На стенах заведения будут репродукции эпохальных художников, среди которых: Сандро Боттичелли "Рождение Венеры", Леонардо да Винчи "Улыбка Моны Лизы" и "Тайная Вечеря". Но, на стенах Big Hug роли Моны Лизы, апостолов и Богини Венеры достанутся самым милым созданиям – пандам. Именно эти мишки у многих ассоциируются с непосредственностью, добротой и нежностью. Команда с партнерами выпустила милую плюшевую панду. Каждый желающий может приобрести символ доброты и нежности, игрушку Big Hug – талисман будущего ресторана. На данный момент с помощью продажи плюшевых панд собрано 5 700 евро.

"Наша семья занимается недвижимостью и одно из помещений, мы передаем под ресторан Big Hug. От момента идеи до сегодня мы проделали очень много работы. Бизнес-план, поиск партнеров. У нас собрана сильная команда экспертов-волонтеров, которые будут реализовывать проект – архитекторы, рестораторы, финансисты, психологи. Сейчас у нас этап сбора средств, а также запуска информационной кампании. Мы продаем плюшевые панды, собранные деньги пойдут на строительство. Есть также другие источники финансирования – мы ищем партнеров, подаемся на гранты. Любой желающий может присоединиться к нашему проекту, мы открыты к сотрудничеству", – комментирует инициативу Гаруш Антонян.

В ресторане Big Hug будут работать люди с синдромом Дауна, среди них воспитанники Дарницкого и Святошинского домов-интернатов. Для поддержки ресторана можно купить панду по ссылке.