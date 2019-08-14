ГПУ прекратила уголовное преследование Новинского по "делу Драбинко", - адвокат

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські новини" об этом сообщил адвокат Новинского Олег Татаров.

Адвотка рассказал, что дело закрыто соответствующим постановлением следователя ГПУ от 26 июля. Таким образом, прокуратура выполнила требования определения Печерского районного суда Киева от 25 июня т.г., которым ГПУ было предписано в течение месяца завершить досудебное расследование и совершить одно из предусмотренных ст. 283 КПК Украины процессуальных действий - либо закрыть дело, либо передать обвинительный акт в суд, уточнил юрист.

Татаров напомнил, что с момента возбуждения упомянутого дела ГПУ прошло уже более 5 лет, а с момента снятия с Новинского депутатской неприкосновенности по просьбе Юрия Луценко - 2,5 года.

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"Все это время Вадим Владиславович пребывал в статусе свидетеля. Официального подозрения ему никто не вручал, хотя по факту, исходя из процессуальных документов ГПУ, следствие рассматривало его в качестве подозреваемого в совершении некоего преступления. Это грубейшее нарушение основных гражданских прав и свобод, а также принципа презумпции невиновности. Такой подход свидетельствует о том, что само досудебное расследование являлось формальным и преследовало совсем иную цель - манипулирование общественным мнением в политических целях", - отметил Татаров.

Напомним, Верховная Рада 8 декабря 2016 года дала согласие на привлечение Новинского к уголовной ответственности. ГПУ подозревает Новинского в причастности к организации незаконного лишения свободы в течение 179 дней помощника митрополита УПЦ МП Владимира архиепископа Александра Драбинко.

Глава ГПУ Юрий Луценко обнародовал показания свидетелей, которые доказывают его причастность к попытке отстранения митрополита Владимира.

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