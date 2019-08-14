Кабмин впервые за всю историю обязал "Нафтогаз" продавать газ на "ДТЕК Східенерго" по 2895 грн за тыс. м. куб., на 40% дешевле, чем населению, - Герус. ДОКУМЕНТ

Об этом сообщил представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня Кабмин обязал нашу с вами, то есть государственную, компании НАК "Нафтогаз Украины" продавать газ на "ДТЕК Східенерго" по цене 2895 грн за тыс. м. куб. То есть теперь компания, принадлежащая Р.Л. Ахметову, будет покупать газ у госкомпании примерно на 40% дешевле, чем сейчас цена газа для населения", - рассказал он.

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"Ранее ДТЭК купил угольные шахты в Ростовской обл РФ, инвестировал в те шахты значительные средства. То есть принял решение работать в РФ, взял на себя все возможности и риски связанные с работой в РФ. Последние три года ДТЭК поставлял уголь из Ростовской области на Луганскую ТЭС, переводил это в тарифы потребителей по формуле "Роттердам", а доходы клал себе в карман (ну может делились с коррумпированными партнерами по "Роттердаму", но мы типа этого не знаем). Но как только Россия решила перекрыть поставки угля, и пришлось использовать газ, то ДТЭК сразу пришел к государству. Чтобы все временные убытки перевести на государственный "Нафтогаз Украины". Приватизация прибылей, национализация убытков", - добавил Герус.

"Вместе с тем сегодня 8 других ТЭС, принадлежащих группе ДТЭК, продают свою электроэнергию дороже, чем электроэнергия стоит в Словакии или Беларуси. Компания ДТЭК сейчас продает свой уголь по цене около 100 долл / т, хотя уголь в "Роттердаме" стоит 50 долл / т. Никто в мире не может продавать уголь по 100 долл, только ДТЭК на "немонопольном" рынке Украины", - отметил он.

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"Хотело бы население получать газ на 40% дешевле? Уверен, да. Хотело бы убыточное коммунальное теплокоммунэнерго Смелы или Кривого Рога получать газ на 40% дешевле? Никаких сомнений. Но когда в Смеле люди мерзли и получали "космические" платежки, то никаких спец постановлений правительства не было. Но такое право льготной цены, с помощью специального решения Кабмина, получил только ДТЭК, принадлежащий господину Ахметову. По-моему, это беспрецедентное решение - впервые за всю историю "Нафтогаз" обязали продавать газ по спец цене частной компании (которая не производит тепло). Господин Насалик, может уже достаточно, чтобы вся страна то "Роттердамом+", то льготами на газ, то налоговыми льготами субсидировала частную компанию, которая позиционирует себя, как успешный бизнес?" - резюмировал Герус.



