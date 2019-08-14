"С выдержкой есть ощутимые проблемы, но, хвала Богу, до катастрофы дело пока не дошло", - Балух в письме активистке Лазде

Политзаключенный Владимир Балух написал из колонии письмо украинской активистке в Латвии Татьяне Лазде.

Как сообщает Цензор.НЕТ, письмо обнародовало издание "Укринформ".

"Не стану кривить душой, - в последнее время с выдержкой есть ощутимые проблемы, но, хвала Богу, до катастрофы дело пока не дошло, и не в последнюю очередь, благодаря вашим (всех-всех!) письмам", - пишет Балух.

Отдельно он благодарит активистов за поддержку и внимание к его маме, что помогает ей "с меньшей остротой и болью переживать разлуку".

Балух также передает "Евгену з Миколою (вероятно, украинским политзаключенным Панову и Карпюку. - Ред.) и всем побратимам-пленникам крепкое рукопожатие, слова солидарности и веры в торжество справедливости и добра".

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Напомним, подконтрольный Кремлю "Верховный суд" оккупированного Крыма приговорил Балуха к 4 годам и 11 месяцам колонии и штрафу в размере 10 тыс. рублей (около 4 тыс. грн) по совокупности двух уголовных дел.

25 января подконтрольный России "Керченский городской суд" отказал украинскому активисту Владимиру Балуху в условно-досрочном освобождении.

Украинский политзаключенный Владимир Балух с 29 марта 2019 года находится в ИК-4 г. Торжок Тверской области (ФКУ ИК-4 УФСИН России по Тверской области). Владимир Балух своего согласия на перевод в РФ не давал. Крымская правозащитная группа заявила, что этапирование Владимира Балуха в РФ нарушает ст. 49 IV Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, которая запрещает перемещение жителей оккупированных территорий на территорию страны-оккупанта.