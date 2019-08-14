Должностные лица одного из горсоветов в Винницкой области, которые получили взятку за выделение земельных участков, предстанут перед судом

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках расследования уголовного производства по ч.3 ст. 368, ч.1 ст.366, ст.356 УК Украины были установлены должностные лица одного из горсоветов области, которые требовали и получили 7,5 тыс. долл. неправомерной выгоды за содействие в получении в собственность земельного участка под строительство многоквартирного жилого дома.

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Один из фигурантов был задержан в порядке ст.208 УПК Украины в конце января текущего года непосредственно при получении неправомерной выгоды. В дальнейшем судом была избрана ему мера пресечения в виде 288 тыс. грн залога. Относительно другого фигуранта уголовного дела судом была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В настоящее время уголовное производство направлено в суд с обвинительным актом.

Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.