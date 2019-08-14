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14.08.19 16:37

Российский наблюдатель СММ ОБСЕ, желавший "смерти укропам", покинул территорию Украины, - МИД

Член мониториноговой миссии ОБСЕ россиянин Николай Алексеев, который высказывался в соцсетях в поддержку российского вторжения на Донбасс и агрессивно высказывался в адрес украинцев, покинул территорию Украины.

Российский наблюдатель СММ ОБСЕ, желавший "смерти укропам", покинул территорию Украины, - МИД

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода", об этом сообщили в Министерстве иностранных дел.

"МИД Украины был поднят вопрос о дерзкой антиукраинской риторике Н.Алексеева перед СММ ОБСЕ. Главой миссии были приняты соответствующие меры, а Н. Алексеев покинул территорию Украины", - ответили в министерстве.

В то же время МИД напомнил, что у членов миссии ОБСЕ имеются дипломатические карточки, согласно международным соглашениями Украины, поэтому пользуются дипломатическим иммунитетом.

Напомним, СММ ОБСЕ заявила, что "приняла меры" в отношении члена миссии, гражданина России Николая Алексеева, который агрессивно высказывался в адрес Украины в социальных сетях.

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