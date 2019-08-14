Смертельное ДТП в Харькове: суд оставил без изменений приговор Зайцевой и Дронову

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

Отмечается, что судей отказала в апелляции обвиняемых, таким образом согласно приговору суда первой инстанции и водитель Lexus Елена Зайцева, и водитель Volkswagen Геннадий Дронов получают максимальные сроки, которые требовали прокуроры - по 10 лет лишения свободы, а также обязаны заплатить по 500 тыс. грн компенсации семьям пострадавших.

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Напомним, 18 октября 2017 года вечером на ул. Сумской в Харькове произошла авария. По предварительной информации, внедорожник Lexus въехал в толпу людей, в результате чего 5 человек погибли, еще одна девушка умерла позднее в больнице.

Прокуратура области утвердила подозрение 20-летней харьковчанке Елене Зайцевой по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель 6 человек (ч. 3 ст. 286 УК Украины). 6 ноября было объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 286 еще одному участнику ДТП - водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову. По словам адвоката Дронова Сергея Перепелицы, вручение подозрения проходило в больнице, где его подзащитный находился на стационарном лечении. 8 ноября судья Киевский райсуд Харькова определил меру пресечения Дронову в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

26 февраля 2019 года суд признал обоих подозреваемых виновными и осудил на 10 лет заключения.