Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
14.08.19 17:10

Украинцам разрешили самостоятельно выбирать банк для получения субсидий

Правительство изменило порядок получения субсидий. Теперь льготники имеют право самостоятельно выбрать, через какой именно банк будет осуществляться выплата субсидий.

субсидия

Соответствующее решение Кабинет министров принял на заседание в среду, 14 августа, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Апостроф".

Теперь получатель сможет самостоятельно выбрать банк, в котором ему удобно получать социальную выплату. Ранее соответствующие счета открывались исключительно в Ощадбанке.

Информацию о платежных реквизитах пенсионеров, получающих субсидию, Пенсионный фонд передаст автоматически. Такие льготники смогут получать субсидии вместе с пенсиями.

Какие именно финансовые учреждения смогут производить выплаты, при этом не уточняется.

Также на Цензор.НЕТ: Количество получателей субсидий может вырасти на 1 миллион, - Герус

Вероятнее всего речь идет о банках, которым Министерство финансов разрешило выплачивать украинцам пенсии. В этот перечень входят 38 финучреждений:

Читайте на Цензор.НЕТ: До нового отопительного сезона нужно пересмотреть систему субсидий, - Зубко

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100