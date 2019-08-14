Ни одна конфессия не может иметь эксклюзивное право на богослужение в Софии Киевской, - глава УГКЦ Святослав

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сказал глава Украинской греко-католической Церкви Святослав.

"Святая София является нашим материнским кафедральным храмом. И это было своеобразным открытием для украинского общества - что УГКЦ также имеет отношение к Софии Киевской. Поскольку храм Святой Софии в Киеве является материнским храмом для всех ветвей украинского христианства, всех детей Киевской Церкви Владимирова Крещения. Эксклюзивное занятие этого храма только одной частью некогда единой, а ныне разделенной киевской Церкви является не уместным и даже опасным.



То есть мы не против того, чтобы этот храм был открыт для богослужений. Но мы за то, чтобы украинское общество осознавало, что он является святыней всего народа.



Я бы хотел вспомнить о статусе-кво, который существует в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Это место святое для всех христиан. И сегодня существует алгоритм, чтобы обеспечить доступ к нему всех. Его никто не может эксклюзивно занимать - ни католическая, ни православная, ни армянская сторона, ни коптская. Но храм открыт для всех. Я думаю, что этот пример Иерусалима очень важен для Киева, который называют Вторым Иерусалимом".

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Отвечая на вопрос, не считает ли он лучше, чтобы София Киевская и дальше оставалась функционировать исключительно как музей, поскольку богослужения могут разрушить тысячелетние фрески и мозаики, глава УГКЦ сказал:

"Мы с большим уважением и послушанием относимся к голосу искусствоведов и к украинскому законодательству. Поскольку сегодня этот храм является собственностью украинского государства, наша обязанность его сохранить. И очевидно, что когда пойдет речь о вероятном открытии храма для богослужений, то как раз искусствоведы и те, кто отвечает за сохранность этой святыни, должны высказать условия и правила, а мы должны их послушать. Сегодня нам сказали, что нельзя проводить там богослужения, ибо София закрыта для реставрации. Это наш общий интерес, чтобы тысячелетний храм с его великолепными мозаиками и фресками сохранился".

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Напомним, Православная Церковь Украины провела в соборе Святой Софии в Киеве две литургии - по случаю получения Томоса и по случаю интронизации митрополита Епифания.

Затем ПЦУ подала прошение о разрешении проводить в Софии Киевской литургию трижды в год. Министр культуры Евгений Нищук заявил о том, что ПЦУ может получить такое право.

Аналогичное прошения подала и УГКЦ. Синод ПЦУ обратился к УГКЦ с заявлением о том, что София Киевская является храмом православной церкви.

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