Ликвидация военной прокуратуры во время войны является фатальным проявлением синдрома пацифизма, - полк "Азов"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщает "Твой полк 2.0".

"Никоим образом не принадлежа к заинтересованным сторонам, как профессионалы военного дела, годами находятся на линии огня, должны выразить позицию, чтобы не стоять в стороне. Задача военной прокуратуры в зоне боевых действий выходят далеко за объем функций, которые осуществляют гражданские прокуроры в пределах административно-территориальных единиц", - считает командование полка "Азов".

"На фронте мы практически ежедневно сталкиваемся с военными преступлениями российских агрессоров, профессионально документировать и эффективно расследовать которые могут только юристы, знакомые с военным делом и которые сами являются военнослужащими. Ликвидация военной прокуратуры во время войны является фатальным проявлением того самого синдрома пацифизма, который сто лет назад похоронил молодую Украинскую народную республику", - говорится в заявлении.

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Командование отмечает, что практика доказывает необходимость не сокращения, а расширения функций военных прокуратур.

"Вызовы гибридной войны обусловливают необходимость не ослабления, а институционального усиления работы по соблюдению законности и правопорядка в воинских формированиях, ведущих боевые действия. Нельзя забывать и о систематической подготовке доказательной базы, с помощью которой будут судить российских агрессоров и их пособников за международно-правовые преступления: преступления против мира, военные преступления и преступления против человечности. Заниматься этим должны люди, знающие войну не с видеоблогов и выпусков новостей", - заявили военные.

В полку "Азов" считают, что для этого необходимо построение слаженной и эффективной системы военной юстиции, что будет включать органы военной прокуратуры, военные суды и подразделения военной контрразведки.

"Патриоты и профессионалы, действующие непосредственно в боевых порядках войск и работают в зоне боевых действий, эффективнее защитят национальные интересы, законность и жизни военнослужащих, чем кабинетные юристы-реформисты", - подытожили в "Азове".

Напомним, в июле Заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка, которого Владимир Зеленский назвал претендентом на пост Генпрокурора, заявил, что не видит необходимости в существовании в Украине военной прокуратуры и военной юстиции в целом.

Подробнее о том, почему военную прокуратуру нельзя ликвидировать, читайте в статье Юрия Бутусова.

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