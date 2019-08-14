Укроборонпром обвинил Минобороны в попытке уничтожить Харьковское конструкторское бюро

Об этом заявляет пресс-служба "Укроборонпрома". Соответствующее заявление размещено на его сайте, информирует Цензор.НЕТ.

"ГП" Харьковское конструкторское бюро по машиностроению им. А.Морозова "вынужденно переводит почти тысячный коллектив предприятия на двухдневную рабочую неделю. Причина этого - ряд решений Минобороны Украины, которые создают условия для уничтожения одного из ведущих оборонных предприятий", - сказано в сообщении.

Как отмечается, Министерство обороны прекратило финансирование производства БТР-4 из-за неспособности частной компании ООО "Лозовской кузнечно-механический завод", которая является монополистом в изготовлении корпусов из стали марки "71", производить необходимое количество корпусов.

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"85-е военное представительство Минобороны заблокировало возможность производить корпуса БТР-4 из бронестали производства Евросоюза на мощностях ХКБМ и других предприятий Концерна. Таким образом были искусственно созданы все предпосылки для предотвращения выполнения ХКБМ государственного оборонного заказа по изготовлению БТР-4 для украинской армии", - отмечают в пресс-службе.

Кроме того, сообщают в Укроборонпроме, министерство выдвинуло в ХКБМ претензии на уплату штрафных санкций в размере 82,3 млн грн за невыполнение заказа и без объяснения причин прекратило финансирование разработок новых видов бронетехники. В частности, глубокой модернизации одного из основных танков украинского войска, которая должна в корне повысить эффективность боевой машины.

"Фактически ХКБМ остался без заказа на изготовление новой техники, без денег для разработки перспективных образцов и под угрозой получить многомиллионный штраф, который окончательно заблокирует работу предприятия", - заключают в концерне.

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В пресс-службе отмечают, что ХКБМ является легендарным разработчиком бронетехники, которым были созданы Т-34 и Т-64. Кроме того, упомянутое конструкторское бюро разработало "Оплот", БТР-3, БТР-4 и другую современную бронетехнику. ХКБМ является единственным в Украине производителем БТР-4, которые с первых дней войны применяются на передовой и получили многочисленные положительные отзывы бойцов.

В Укроборонпроме также напомнили, что из-за позиции военного представительства по БТР-4 в апреле этого года на ГП "Житомирский бронетанковый завод" была приостановлена ​​работа цеха по производству корпусов для этой машины. Концерн неоднократно предупреждал, что отказ от использования брони из стран ЕС и применение архаичных норм стандартизации времен СССР ставит под угрозу перевооружение украинской армии и нормальное функционирование предприятий бронетанковой отрасли Украины, а в дальнейшем - всего оборонно-промышленного комплекса Украины.

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