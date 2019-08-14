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14.08.19 18:55

Харьковский бронетанковый завод передал ВСУ 10 отремонтированных танков типа Т-64БВ

В Харькове на Государственном предприятии "Харьковский бронетанковый завод", который входит в Госконцерн "Укроборонпром", успешно завершен регламентированный ремонт и модернизацию 10 танков типа Т-64БВ для нужд Вооруженных Сил Украины.

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Об этом инофрмирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Inform.

Весной текущего года эти боевые машины прибыли из района проведения боевых действий на Донбассе в достаточно удовлетворительном состоянии. В течение нескольких месяцев специалисты предприятия выполнили значительный объем работ: возобновили работу почти всех систем и агрегатов, заменили неисправные приборы, проверили работу вооружения, а также установили современные средства связи, аппаратуру спутниковой навигации и даже камеры заднего вида.

По словам руководства предприятия, с начала 2014 года харьковскими танкоремонтниками уже отремонтировано более 230 единиц танков типа Т-64 различных модификаций и Т-80.

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Сейчас в цехах ремонтируют другую большую группу бронетехники типа Т-80. Планируется, что уже в октябре, после успешного восстановления и проведения полигонных испытаний, эти танки также направят в боевые части ВСУ.

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