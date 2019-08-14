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14.08.19 19:21

С начала суток наемники РФ 6 раз обстреляли позиции ВСУ из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, потерь нет, - пресс-центр ОС

В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Враг обстреливал позиции наших подразделений из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 5 обстрелов позиций Объединенных сил:

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 1 обстрел:

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13 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня. Враг обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Факты огня зафиксированы в районе населенных пунктов Талаковка, Водяное, Гнутово, Новогнатовка, Новотроицкой,  Красногоровка, Лебединское, Павлополь, Новогнатовка, Авдеевка. На протяжении прошедших суток потерь с нашей стороны не было.

Вчера представителями Национальной полиции и Национальной гвардии из состава Объединенных сил раскрыто 1 тяжелое телесное повреждение, 7 краж, 1 мошенничество, 2 факта незаконного обращения с огнестрельным оружием и 8 фактов незаконного обращения с наркотическими средствами.

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Через контрольные пункты въезда-выезда на контролируемую Объединенными силами территорию въехало около 21 000 человек и более 2 тысяч транспортных средств. В обратном направлении линию соприкосновения пересекли 21 206 человек и 2 560 транспортных средств. В пропуске через линию разграничения было отказано 29 лицам.

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