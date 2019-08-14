Российским ученым запретили общаться с иностранными коллегами без разрешения министерства

Приказ, ужесточающий правила контактов с иностранцами, предусматривает, что российские научные организации должны будут за пять дней уведомить Минобрнауки о планируемой встрече с зарубежными коллегами, предоставив список участников. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российское издание "Медуза".

На встрече с иностранцем, говорится в документе, должны присутствовать как минимум двое российских ученых. Контакты с зарубежными коллегами в нерабочее время, следует из приказа, возможны только с разрешения руководства. После встречи от ученых требуют составить отчет с кратким описанием разговора, приложив к нему сканы паспортов участников.

Кроме того, в рекомендациях Минобрнауки говорится, что при посещении научных организаций иностранцы могут использовать записывающие и копирующие информацию устройства "только в случаях, предусмотренных международными договорами РФ".

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Этот пункт, указывает заведующий лабораторией Управления сложными системами Института проблем машиноведения РАН Александр Фрадков в открытом письме на имя главы Минобрнауки, "вызывает особое недоумение". Означает ли это требование, что теперь, например, у участников международных конференций придется "отбирать часы, сотовый телефон и другие технические устройства (видимо, и шариковую ручку тоже)", пишет он.

В администрации президента РФ предписания назвали "перебором".

"Конечно, нужно проявлять определенную бдительность, потому что зарубежные спецслужбы, конечно же, не дремлют. Скажем так, научно-промышленный шпионаж никто не отменял. 24 часа в сутки, семь дней в неделю он имеет место и нацелен против наших ученых, особенно молодых ученых и так далее. Но это не значит, что мы должны заковывать себя в какие-то правила, которые ни к чему хорошему в итоге не приведут", - сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

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В пресс-службе Министерства высшего образования и науки РФ поясняют, что приказ носит "рекомендательный" характер. В ведомстве считают, что он отражает общемировую практику.

"Рекомендации направлены прежде всего для учета показателей роста международных связей, — заявили в министерстве. — Данный приказ ни в коем случае не направлен для осуществления контроля за организациями, подведомственными Минобрнауки РФ".