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14.08.19 21:12

Подполковник ГСЧС задержан на Черкасщине на взятке 1 350 долл., - Нацполиция. ФОТО

В Черкасской области правоохранители задержали на взятке начальника одного из секторов областного Управления ГСЧС Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Подполковник ГСЧС задержан на Черкасщине на взятке 1 350 долл., - Нацполиция 01

Во время следствия правоохранители установили, что взятку подполковник требовал от субъекта хозяйствования в сфере предоставления риэлторских услуг. За определенное вознаграждение чиновник гарантировал принятие документов на приобретение трех квартир для работников ГСЧС на условиях финансового лизинга.

Сегодня, 14 августа, взяточника задержали  во время получения им второго "транша" - 850 долларов. Ранее, 22 июля, полицейские задокументовалы факт получения фигурантом 500 долларов в качестве взятки за реализованную квартиру.

Подполковник ГСЧС задержан на Черкасщине на взятке 1 350 долл., - Нацполиция 02

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Подполковник ГСЧС задержан на Черкасщине на взятке 1 350 долл., - Нацполиция 03

Сейчас подполковник гражданской защиты задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК и избрание меры пресечения.

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