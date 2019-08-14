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14.08.19 21:43

Правительство выделит 18,6 млн гривен на единоразовую помощь пострадавшим участникам АТО и родственникам погибших

Всего помощь получат члены семей 11 погибших участников АТО и 11 лиц, получивших инвалидность из-за ранений во время участия в боевых действиях на востоке страны.

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Такое решение в среду, 14 августа принял Кабинет министров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Правительственный портал".

Единовременное пособие будет направлено: членам семей 11 человек, погибших в зоне АТО, на общую сумму 13 млн грн; 11 лицам, получившим инвалидность в зоне АТО, на общую сумму 5,6 млн грн.

Средства будут направлены Минсоцполитики из резервного фонда государственного бюджета.

"Гибель или ранение наших героев - это рана для всей страны, Европы и мира. Потому что эти мужчины и женщины защищают бесценный мир. Наш с вами долг - поддерживать и помогать каждому из этих героев, их семьям. Денежная помощь не исцелит раны и не вернет погибших воинов, но она - это самое малое, что мы можем сделать", - прокомментировал решение правительства первый вице-премьер-министр Степан Кубив.

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