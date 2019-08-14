Пограничник задержан на Волыни на взятке 15 тыс. грн за содействие в контрабанде сигарет. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что инспектор пограничной службы третьей категории наладил механизм получения денег от граждан за содействие в незаконном перемещении через государственную границу из Украины в страны Евросоюза табачных изделий.
Сотрудники СБУ задокументировали факт вымогательства сержантом от местного жителя взятки в сумме 15 тыс. гривен за содействие в переправке через государственную границу 25 ящиков сигарет. Правоохранители задержали пограничника вблизи государственной границы после получения второй части взятки в размере 10 тысяч гривен. Ранее было задокументировано получение злоумышленником первой части взятки.
В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственные действия по установлению других возможных фактов противоправной деятельности инспектора.