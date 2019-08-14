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14.08.19 21:54

ГПУ задержала Гримчака, в доме проводят обыск, - жена

Супруга заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Юрия Гримчака заявила о его задержании.

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Об этом Юлия Гримчак написала на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас проходит задержание моего мужа, Гримчака Юрия Николаевича, Генеральной прокуратурой Украины. У нас в доме проходит обыск. Именно сейчас просим соседей о помощи", - сообщила она.

ГПУ задержала Гримчака, в доме проводят обыск, - жена 01

Генеральная прокуратура Украины пока не прокомментировала эту информацию.

Юрий Гримчак - политик, народный депутат Верховной Рады VI созыва от блока "Наша Украина - Народная самооборона". Сейчас - заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц.

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Стоит отметить, что Гримчак много лет был дружен с нынешними генеральным прокурором Юрием Луценко.

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