От 100 до 300 млн гривен убытков ежемесячно, - в "Нафтогазе" раскритиковали решение Кабмина предоставить скидку на газ для Луганской ТЭС

Об этом сообщают в департаменте по коммуникациям НАК "Нафтогаз Украины", информирует Цензор.НЕТ.

"Это постановление является попыткой осуществить скрытое субсидирование частной компании из государственного бюджета. В этом году 90% прибыли Нафтогаза за 2018 согласно правительственному распоряжению были перечислены в государственный бюджет. Заставляя Нафтогаз поставлять газ частной структуре за искусственно заниженной цене, правительство лишает доходов государственный бюджет 2020 года", - сказано в сообщении.

В НАК пообещали в соответствии со ст. 11 Закона Украины "О рынке природного газа" требовать от государства компенсации убытков, понесенных в результате выполнения специальных обязанностей, наложенных КМУ.

"Выполнение правительственного решения только в августе повлечет убытки для "Нафтогаза" в размере более 100 млн грн в месяц. При продолжении ситуацию в зимний период с ростом рыночных цен и объемов потребления сумма убытков будет достигать 250-300 млн гривен ежемесячно", - подчеркнули в НАК.

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В "Нафтогазе" напомнили, что у Луганской уже возникали аналогичные проблемы в 2018 году. Тогда их удалось решить благодаря установке дополнительного платежаа в пользу ООО "ДТЭК Востокэнерго". При этом Луганская ТЭС получал газ на тех же условиях действовавших для других предприятий, имеющих право покупать газ Нафтогаза на льготных условиях.

Ранее сегодня стало известно, что Кабмин впервые за всю историю обязал "Нафтогаз" продавать газ на "ДТЭК Востокэнерго" по 2895 грн за тыс. м. куб., на 40% дешевле, чем населению.

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