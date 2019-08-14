Кабмин поднял зарплату тренерам ДЮСШ на 20-70%, - Жданов

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Заработная плата тренеров-преподавателей ДЮСШ увеличится от 20 до 70% благодаря дополнительному коэффициенту от 1,7 до 1,2 к должностному окладу. Мы смогли, если не убрать, то уменьшить разницу между зарплатой учителей физкультуры в школе и зарплатой тренеров детско-юношеских спортивных школ", - отметил министр молодежи и спорта Игорь Жданов.

Важно, что повышение, предусмотренное нормативным актом, будет зависеть не от места работы тренеров-преподавателей, а повышаться в зависимости от имеющейся категории, которая устанавливается им по результатам их работы непосредственно со спортсменами.

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Принятое решение будет способствовать сохранению тренерско-преподавательского состава и привлечению на должности тренеров-преподавателей молодых специалистов, которые вследствие низкой заработной платы вынуждены работать не по полученным в вузах специальностям.

Повышение зарплат тренерам запланировано с 1 января 2020 года.

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