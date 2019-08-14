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14.08.19 22:38

Гримчак и его помощник требовали взятку в $1,1 млн, их задержали "на горячем" - СБУ. ФОТО

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Юрий Гримчак и его помощник требовали от предпринимателя $1,1 млн за содействие в решении вопросов.

Гримчак и его помощник требовали взятку в $1,1 млн, их задержали "на горячем" - СБУ. ФОТО

Об этом Служба безопасности Украины сообщает на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с детективами НАБУ и представителями Управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины разоблачили и задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, а также его помощника по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.190 УК", - сказано в сообщении.

"Задержанные требовали взятку в сумме 1,1 млн долларов США от предпринимателя за якобы содействие в принятии решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства. При получении части средств в размере 480 тыс. долл. США. они были задержаны "на горячем"", - добавили в СБУ.

Гримчак и его помощник требовали взятку в $1,1 млн, их задержали на горячем - СБУ 01

Читайте на Цензор.НЕТ: ГПУ задержала Гримчака, в доме проводят обыск, - жена

Уголовное производство расследует совместная следственная группа в составе представителей НАБУ, СБУ и УСР ГПУ.

Национальное антикоррупционное бюро опубликовало рядом с сообщением о задержании Гримчака на своей странице в Facebook фото разложенных на постели 100-долларовых купюр.

Гримчак и его помощник требовали взятку в $1,1 млн, их задержали на горячем - СБУ 02

Ранее супруга Юрия Гримчака Юлия сообщила, что его задержали, а в их доме проходит обыск.

Юрий Гримчак - политик, народный депутат Верховной Рады VI созыва от блока "Наша Украина - Народная самооборона". Сейчас - заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц.

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