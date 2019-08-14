Гримчак и его помощник требовали взятку в $1,1 млн, их задержали "на горячем" - СБУ. ФОТО

Об этом Служба безопасности Украины сообщает на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с детективами НАБУ и представителями Управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины разоблачили и задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, а также его помощника по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.190 УК", - сказано в сообщении.

"Задержанные требовали взятку в сумме 1,1 млн долларов США от предпринимателя за якобы содействие в принятии решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства. При получении части средств в размере 480 тыс. долл. США. они были задержаны "на горячем"", - добавили в СБУ.

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Уголовное производство расследует совместная следственная группа в составе представителей НАБУ, СБУ и УСР ГПУ.

Национальное антикоррупционное бюро опубликовало рядом с сообщением о задержании Гримчака на своей странице в Facebook фото разложенных на постели 100-долларовых купюр.

Ранее супруга Юрия Гримчака Юлия сообщила, что его задержали, а в их доме проходит обыск.

Юрий Гримчак - политик, народный депутат Верховной Рады VI созыва от блока "Наша Украина - Народная самооборона". Сейчас - заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц.