Россиянин, осужденный за участие в "Правом секторе", вышел из колонии в Смоленской области

Об этом сообщила его адвокат Светлана Сидоркина, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Бахолдин вышел на свободу из исправительной колонии №3 в городе Сафоново Смоленской области. В зачет большей части срока пошло время его пребывания под стражей в следственных изоляторах Москвы и Брянской области.

В декабре 2018 Бахолдина приговорили к трем с половиной годам заключения в колонии общего режима по обвинению в участии в деятельности организации, признанной в России экстремистской (ч. 2 ст. 282.2 УК). По версии следствия, во время своего пребывания в Украине Бахолдин был членом "Правого сектора", запрещенного в России как "экстремистская организация".

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Активист был задержан в марте 2017 в приграничной зоне, когда направлялся из Украины в Россию к матери. По словам Бахолдина, его на 12 часов приковали наручниками к батарее, били по ногам и голове, требуя признаний. Он не дал никаких показаний и отказался от участия в следственных действиях.

Правозащитный центр "Мемориал" признал Дениса Бахолдина политзаключенным.