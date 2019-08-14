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14.08.19 23:10

Стыдно за моего бывшего помощника Гримчака, - Луценко. ФОТО

Генеральный прокурор Юрий Луценко прокомментировал задержание заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Юрия Гримчака.

Об этом информирует Цензор.НЕТ. со ссылкой на страницу генпрокурора в Фейсбук.

"Да, это правда. ГПУ и следователи СБУ и НАБУ задержали за мошенническое завладение более 1 млн долл. моего бывшего помощника и депутата Ю. Гримчака.

НСРД свидетельствует, что он и его помощники требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений.

Стыдно за него. Но это наглядно показывает, что в ГПУ - закон один для всех", - написал Луценко.

Стыдно за моего бывшего помощника Гримчака, - Луценко 01

Напоминаем, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Юрий Гримчак и его помощник задержаны за вымогание взятки $1,1 млн за "содействие в решении вопросов".

Стыдно за моего бывшего помощника Гримчака, - Луценко 02

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