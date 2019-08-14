"Надавите на него, чтобы он назначил несколько женщин", - в Atlantic Council обратились к супруге Зеленского

Обращение опубликовано на сайте Atlantic Council, информирует Цензор.НЕТ.

По словам его автора Мелинды Хэринг, сейчас никто не думает, что жена президента Украины "пойдет дальше банальных речей о детях, образовании и выступлений в школах и детских домах".

Хэринг призвала Зеленскую "удивить нас", сделав права журналистов и гражданских активистов своей главной темой.

Кроме того, американка обратила внимание Зеленской, что в окружении ее мужа нет женщин.

"Безусловно, в Украине есть своя культура и менталитет, но, пожалуйста, надавите на него, чтобы он назначил несколько женщин", - пишет Мелинда Хэринг.

Читайте на Цензор.НЕТ: Супруга Президента Украины Елена Зеленская встретилась с первой леди Франции Брижит Макрон. ФОТО

Она отметила, что к расширению представительства женщин можно относиться как к "глупой западной одержимости", но исследования показывают, что организации функционируют лучше, когда по крайней мере одна треть команды – женщины.

"И, пожалуйста, напомните ему о необходимости использовать уважительный язык, когда он говорит об украинских женщинах. Они невероятная сила, но они не являются брендом и никому не принадлежат", - добавила Хэринг.

Также на Цензор.НЕТ: Супруга президента Елена Зеленская посетила "Артек" под Киевом. ФОТОрепортаж