Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
14.08.19 23:23

"Надавите на него, чтобы он назначил несколько женщин", - в Atlantic Council обратились к супруге Зеленского

Специалист по Украине из американского аналитического центра Atlantic Council Мелинда Хэринг опубликовала открытое обращение к Елене Зеленской. Она призывает ее уделить внимание защите прав журналистов и активистов, а также повлиять на президента, чтобы тот назначал на госдолжности больше женщин.

елена,зеленская

Обращение опубликовано на сайте Atlantic Council, информирует Цензор.НЕТ.

По словам его автора Мелинды Хэринг, сейчас никто не думает, что жена президента Украины "пойдет дальше банальных речей о детях, образовании и выступлений в школах и детских домах".

Хэринг призвала Зеленскую "удивить нас", сделав права журналистов и гражданских активистов своей главной темой.

Кроме того, американка обратила внимание Зеленской, что в окружении ее мужа нет женщин.

"Безусловно, в Украине есть своя культура и менталитет, но, пожалуйста, надавите на него, чтобы он назначил несколько женщин", - пишет Мелинда Хэринг.

Читайте на Цензор.НЕТ: Супруга Президента Украины Елена Зеленская встретилась с первой леди Франции Брижит Макрон. ФОТО

Она отметила, что к расширению представительства женщин можно относиться как к "глупой западной одержимости", но исследования показывают, что организации функционируют лучше, когда по крайней мере одна треть команды – женщины.

"И, пожалуйста, напомните ему о необходимости использовать уважительный язык, когда он говорит об украинских женщинах. Они невероятная сила, но они не являются брендом и никому не принадлежат", - добавила Хэринг.

Также на Цензор.НЕТ: Супруга президента Елена Зеленская посетила "Артек" под Киевом. ФОТОрепортаж

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100