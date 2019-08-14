У политзаключенного Дудки ухудшилось самочувствие, - сын

У осужденного в оккупированном Россией Севастополе по "делу "украинских диверсантов" Владимира Дудки ухудшается состояние здоровья в условиях Симферопольского СИЗО №1. Об этом изданию Крым.Реалии рассказал его сын Илья Дудка, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, неделю назад врачи огласили Владимиру Дудке результаты медицинского обследования, которое проводили почти год назад.

"8 августа его (Владимира Дудку. – Ред.) вызвали и устно огласили результаты медицинского обследования от 10 октября 2018 года. В этих результатах говорится, что у него белый рубец в желудке, что говорит о пережитой язве желудка. Также у него аденома простаты и песок в почках. Эти болезни появились у него уже после ареста. Папа регулярно жалуется на боли в области живота и паха. Врач поинтересовался, какие лекарства он принимает, но свое назначение не выписал. Папа написал заявление чтобы результаты обследования выдали в письменном виде мне и адвокатам. Я хочу с этими назначениями сходить к урологу, чтобы получить другие лекарства", – рассказал Дудка-младший.

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Он также планирует обратиться к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой и ее украинской коллеге Людмиле Денисовой, чтобы те способствовали в проведении нового медицинского обследования Владимира Дудки.

Во ФСИН России не комментируют состояние здоровья Владимира Дудки.

Напомним, 4 апреля подконтрольный России "Севастопольский городской суд" приговорил обвиняемых якобы в подготовке диверсий на территории оккупированного Крыма Владимира Дудку и Алексея Бессарабова к 14 годам заключения каждого.