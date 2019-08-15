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15.08.19 00:49

Гримчак задержан при получении взятки от застройщика за влияние на Управление охраны культурного наследия Минкульта, - Бутусов

Замминистра по вопросам оккупированных территорий Юрий Гримчак задержан при получении взятки в 480 тысяч долларов, это был первый взнос, всего Грымчак потребовал за свои услуги от одного из застройщиков 1.1 миллиона долларов.

Гримчак задержан при получении взятки от застройщика за влияние на Управление охраны культурного наследия Минкульта, - Бутусов

Об этом главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщилна своей странице в Фейсбук.

"Один из самых поразительных моментов - генеральный прокурор Юрий Луценко, у которого Гримчак работал помощником в свое время, оказывается, санкционировал арест. И сам сразу после задержания заявил в фейсбуке, что основания для задержания и предъявления подозрения есть! Молниеносная скорость - которая говорит о какой-то убедительной доказательной базе. Генеральная прокуратура, которая приняла участие в задержании, информацию не "слила", - пишет журналист.

Согласно материалам дела, сообщают источники Цензор.НЕТ, Гримчак использовал свои связи с руководством другого министерства - Управления охраны культурного наследия и заповедников Министерства культуры.

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"Данное управление, которое возглавляет Александр Епифанов, давно известно торговлей разрешениями на строительство в исторически-ценных местах, прежде всего в Киеве. Если такого разрешения нет - стройка незаконна. Вроде одна подпись, а как же дорого она стоит. Гримчак выступил посредником в решении коррупционного вопроса", - отмечает Бутусов..

Операцию по Гримчаку проводила СБУ, затем подключили НАБУ, работают прокуроры управления спецрасследований Генеральной прокуратуры.

По мнению главреда Цензор.НЕТ, причин по которым дело Гримчака является резонансным и знаковым две.

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Во-первых, несмотря на многочисленные сообщения о коррупции в Минкульте, ни один посредник и чиновник за все последние годы задержан не был. Ведь СБУ всегда была в доле в этих схемах - о чем в декабре 2018-го даже заявил один из крупных застройщиков Артур Мхитарян. А тут кое-что все-таки поменялось - всего через два месяца после назначения Баканова, и замены ряда высших руководителей СБУ, появился резонансный и весомый результат.

Во-вторых, Юрий Гримчак является очень известным политическим деятелем, он был одним из популярных спикеров на телеканалах, которые активно поддерживали экс-президента Петра Порошенко, критиковал Владимира Зеленского.

"Это не последнее подозрение, которое будет предъявлено по этому делу", - пишет Бутусов.

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Напоминаем, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Юрий Гримчак и его помощник задержаны за вымогание взятки $1,1 млн за "содействие в решении вопросов".

Генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Фейсбук сообщил, что Гримчак и его помощники "требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений".

Гримчак задержан при получении взятки от застройщика за влияние на Управление охраны культурного наследия Минкульта, - Бутусов 01
Гримчак задержан при получении взятки от застройщика за влияние на Управление охраны культурного наследия Минкульта, - Бутусов 02

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