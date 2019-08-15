Кабмин назначил директора киевской спецшколы Горбачева на должность образовательного омбудсмена

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства образования.

"Очевидно, что сразу начать с рассмотрения обращений он не сможет - сначала нужно заняться размещением, пройти все юридические нюансы, набрать команду. Министерство образования и науки настроено максимально способствовать новому омбудсмену. Поэтому мы надеемся, что уже в ближайшее время вся организационная работа будет завершена и омбудсмен начнет свою деятельность", - отметила министр образования и науки Лилия Гриневич.

Напоминаем, что институт образовательного омбудсмена создается для защиты прав соискателей образования, педагогических, научно-педагогических и научных работников. Образовательный омбудсмен не может совмещать свою работу с другой деятельностью, кроме творческой и преподавательской, должен быть гражданином Украины, проживающего на территории государства не менее 5 лет, иметь высшее образование и соответствующий опыт работы, а также свободно владеть государственным языком.

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До назначения на должность образовательного омбудсмена Горбачов работал директор специализированной школы I-III ступеней №148 имени Ивана Багряного с углубленным изучением украинского языка и литературы города Киева.