Свидетель по делу хищений на Южно-Украинской АЭС будет привлечен к ответственности за разглашение тайны следствия, - НАБУ

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

По версии следствия, указанное лицо без разрешения следователя предала огласке сведения, которые стали известны ему как свидетелю во время дачи показаний в ходе допроса. Свидеьель был предупрежден в установленном законом порядке об обязанности не разглашать такие данные и о наступлении уголовной ответственности за совершение таких действий.

Действия подозреваемого квалифицируются по ч.1 ст.387 Уголовного кодекса Украины ( "Разглашение данных оперативно-розыскной деятельности, предварительного расследования"). Указанная статья предусматривает наказание в виде штрафа от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительных работ на срок до двух лет.

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Это первое сообщение о подозрении в делах НАБУ и САП по факту разглашения данных расследования.

Напоминаем, с апреля 2016 года до январь 2018 года детективы НАБУ расследовали уголовное производство по факту завладения средствами Южно-Украинская АЭС при закупке обособленным подразделением предприятия оборудования по завышенным ценам. Сообщено о подозрении 14 лицам. Их действия квалифицированы по ч.5 ст.191 и ч.2 ст.205 УК Украины ( "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением"). Подозреваемые и сторона защиты в течение 20 месяцев знакомятся с материалами следствия перед направлением обвинительного акта в суд.

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