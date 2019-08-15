Один украинский воин погиб на Донбассе, за сутки - 13 обстрелов наемников РФ, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник осуществил девять обстрелов:

- неподалеку от Песков - из стрелкового оружия;

- вблизи Лебединского - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- трижды в районе Гнутово - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- дважды неподалеку от Лебединского - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- вблизи Водяного - из ручных противотанковых гранатометов;

- неподалеку от Николаевки - из гранатометов различных систем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник осуществил 4 обстрела позиций Объединенных сил:

- вблизи Пивденного с направления шахты имени Гагарина - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

- неподалеку от Новолуганского - из запрещенного минскими соглашениями оружия - минометов калибра 120 мм;

- в районе Зайцево - из запрещенного минскими соглашениями оружия - минометов калибра 120 мм и 82 мм, автоматических гранатометов;

- вблизи Хутора Вильный - из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

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"Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток вражеских обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано.