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15.08.19 07:22

Один украинский воин погиб на Донбассе, за сутки - 13 обстрелов наемников РФ, - штаб ОС (обновлено)

14 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники тринадцать раз нарушили режим прекращения огня. Из них дважды из запрещенной минского соглашениями оружия: минометов калибра 120 мм и 82 мм. Также противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Один украинский воин погиб на Донбассе, за сутки - 13 обстрелов наемников РФ, - штаб ОС (обновлено)

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник осуществил девять обстрелов:

- неподалеку от Песков - из стрелкового оружия;
- вблизи Лебединского - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- трижды в районе Гнутово - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- дважды неподалеку от Лебединского - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- вблизи Водяного - из ручных противотанковых гранатометов;
- неподалеку от Николаевки - из гранатометов различных систем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник осуществил 4 обстрела позиций Объединенных сил:

- вблизи Пивденного с направления шахты имени Гагарина - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
- неподалеку от Новолуганского - из запрещенного минскими соглашениями оружия - минометов калибра 120 мм;
- в районе Зайцево - из запрещенного минскими соглашениями оружия - минометов калибра 120 мм и 82 мм, автоматических гранатометов;
- вблизи Хутора Вильный - из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

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"Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток вражеских обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано.

Позже в пресс-центре ОС сообщили, что украинский военнослужащий погиб в результате вражеского огня по одному из опорных пунктов ВСУ в районе населенного пункта Хутор Вильный.

"Вчера, в конце дня пренебрегая минскими договоренностями о полном и бессрочном прекращении огня вдоль всей линии разграничения, российские оккупанты открыли огонь по одному из наших опорных пунктов в районе населенного пункта Хутор Вильный. В результате вражеского обстрела получил ранения несовместимые с жизнью военнослужащий Вооруженных Сил Украины.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибшего", - говорится в сообщении.

Один украинский воин погиб на Донбассе, за сутки - 13 обстрелов наемников РФ, - штаб ОС 01

Один украинский воин погиб на Донбассе, за сутки - 13 обстрелов наемников РФ, - штаб ОС 02

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