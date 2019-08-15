ОБСЕ зафиксировала 87 взрывов в Донецкой и два взрыва в Луганской областях

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете спецмиссии ОБСЕ в Украине на основе информации, поступившей по состоянию на 19:30 13 августа 2019 года.

Так, согласно данным, в Донецкой области миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав больше взрывов (87), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (65 взрывов).

"Более половины нарушений режима прекращения огня зафиксировано в районах на юго-юго-восток от н. п. Пищевик (подконтролен правительству, 25 км к северо-востоку от Мариуполя), а также на юг и запад от н. п. Ясиноватая (неподконтрольный правительству, 16 км к северо-востоку от Донецка)", - сказано в сообщении.

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Также сообщается, что в Луганской области миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав, среди прочего, 2 взрыва, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (никаких взрывов).

"Почти все нарушения режима прекращения огня зафиксированы в районах на юг и восток от н. п. Золотое (подконтролен правительству, 60 км к западу от Луганска)", - сказано в отчете миссии.