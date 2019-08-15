Россия перебросила к границе США сверхзвуковые бомбардировщики Ту-160

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Два стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации ВКС России выполнили длительный беспосадочный перелет из пункта базирования на аэродром Анадырь.

Передислокация проведена "в рамках планового летно-тактического учения".

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По данным российского ведомства, в ходе учения будут отработаны задачи перебазирования на оперативные аэродромы, а также полеты с выполнением дозаправки в воздухе. В мероприятии задействовано около 10 самолетов Ту-160, Ту-95МС, Ил-78.

Аэродром Анадырь расположен в 600 километрах от границы США.