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15.08.19 08:03

Визит Зеленского в Вашингтон почти согласован, - Зеркаль

Визит Президента Украины Владимира Зеленского в США практически согласован.

зеркаль,лана

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, об этом она сообщила в интервью изданию "BBC Украина".

Она отметила, что визитом напрямую занимается Офис Президента.

"Визит уже почти согласован. Этим занимается Офис Президента напрямую", - сообщила Зеркаль.

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Отметим, ранее посол Украины в США Валерий Чалый сообщил, что подготовка встречи Зеленского и Трампа завершится в августе-сентябре.

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