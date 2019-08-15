Визит Зеленского в Вашингтон почти согласован, - Зеркаль

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, об этом она сообщила в интервью изданию "BBC Украина".

Она отметила, что визитом напрямую занимается Офис Президента.

"Визит уже почти согласован. Этим занимается Офис Президента напрямую", - сообщила Зеркаль.

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Отметим, ранее посол Украины в США Валерий Чалый сообщил, что подготовка встречи Зеленского и Трампа завершится в августе-сентябре.

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