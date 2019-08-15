ОБСЕ потеряла беспилотник в районе оккупированного н.п. Обозное

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете спецмиссии ОБСЕ в Украине на основе информации, поступившей по состоянию на 19:30 13 августа 2019 года.

"Совершая полет БПЛА СММ малого радиуса действия на северной окраине н. п. Обозное (неподконтрольный правительству, 18 км к северу от Луганска) члены патруля слышали 3 очереди из стрелкового оружия на расстоянии ориентировочно 3 км на север", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Беспилотник наблюдателей обстреляли возле Авдеевки, - ОБСЕ

По оценке наблюдателей спецмиссии, огонь велся в направлении БПЛА, который пролетал ориентировочно в 3 км к северу от позиции патруля.

"Команда Миссии потеряла управление БПЛА и не смогла вернуть его", - говорится в отчете спецмисии ОБСЕ.