Задержание Гримчака не связано с его работой в минВОТ, - Тука

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Тука написал на своей странице в сети Facebook.

Тука отметил, что задержанный с ним человек не является работником министерства, а также подчеркнул, что Грымчак подозревается в лоббировании решений работниками других госучреждений, задержание заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий не касается его работы в ведомстве.

"Подавайте информацию корректно! 1. У Юрия Грымчака нет "помощников". 2. И лицо, которое называют "помощником" вообще не является сотрудником МинВОТ. 3. Юрий Гримчак подозревается в лоббировании определенных решений работниками других государственных учреждений (суд и Минкульт) и нет никакого отношения к его служебным обязанностям", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Юрий Гримчак и его помощник требовали от предпринимателя $1,1 млн за содействие в решении вопросов.

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