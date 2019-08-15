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15.08.19 09:29

Задержание Гримчака не связано с его работой в минВОТ, - Тука

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что у Юрия Гримчака нет помощников, а задержанный с ним человек не является сотрудником Министерства по вопросам временно оккупированных территорий.

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Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Тука написал на своей странице в сети Facebook.

Тука отметил, что задержанный с ним человек не является работником министерства, а также подчеркнул, что Грымчак подозревается в лоббировании решений работниками других госучреждений, задержание заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий не касается его работы в ведомстве. 

"Подавайте информацию корректно! 1. У Юрия Грымчака нет "помощников". 2. И лицо, которое называют "помощником" вообще не является сотрудником МинВОТ. 3. Юрий Гримчак подозревается в лоббировании определенных решений работниками других государственных учреждений (суд и Минкульт) и нет никакого отношения к его служебным обязанностям", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Юрий Гримчак и его помощник требовали от предпринимателя $1,1 млн за содействие в решении вопросов.

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Задержание Гримчака не связано с его работой в минВОТ, - Тука 01

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