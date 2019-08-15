16 должностей послов Украины остаются вакантными, - МИД

"Сейчас, если не считать тех 11 коллег, которые были несколько недель назад освобождены от должностей, то у нас не более 5 вакантных должностей послов. И я не включаю должность посла в Российской Федерации", - сказал госсекретарь МИД Украины Андрей Заяц в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Он добавил, что процесс обновления посольского корпуса будет продолжаться.

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"Новоназначенный министр с президентом будут работать над тем, чтобы выбрать достойных людей и, я уверен, что уже к началу 2020 года начнутся назначения новых глав дипломатических представительств Украины за рубежом", - резюмировал Заяц.