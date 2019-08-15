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15.08.19 10:25

"Горд и счастлив": новый посол Франции в ближайшее время прибудет в Украину

Вновь назначенный посол Франции в Украине Этьен де Понсен вскоре прибудет в Киев.

"Горд и счастлив": новый посол Франции в ближайшее время прибудет в Украину

Об этом он написал в своем Twitter, сообщает Цензор.НЕТ.

"Горд и счастлив моим назначением на должность посла Франции в Украине. Отъезд в Киев приближается", - говорится в сообщении.

Аналогичные сообщения он написал на французском и английском языках.

Этьен де Понсен назначен послом Франции в Украине указом президента Эммануэля Макрона от 24 июля.

До этого он уже работал послом Франции в Кении и Болгарии.

Напомним, 27 июля бывший посол Франции Изабель Дюмон записала видеообращение, в котором попрощалась с украинцами в связи с завершением срока полномочий.

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Горд и счастлив: новый посол Франции в ближайшее время прибудет в Украину 01

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