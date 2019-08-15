"Никаких преград, кроме вопроса графика", - Тейлор о встрече Зеленского и Трампа

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью "Европейской правде".

"Никаких преград, кроме вопроса графика. Оба президента явно заинтересованы во встрече, но оба - занятые люди, найти время было непросто", - заявил Тейлор.

Он добавил, что не слышал о слухах по поводу недовольства США назначением Андрея Богдана главой офиса президента.

"73% отдали голоса за Зеленского, и это очень мощная поддержка. Он имеет полное право подбирать свою команду, выбирать тех, кто будет давать ему советы, и любые решения в этой области - не наше дело", - заявил посол.

"Никаких оценок или заявлений о команде президента Украины от США не будет. Важны не персоналии, а решения, действия украинской власти. И если Зеленский сохранит приверженность демократической Украине, если он и дальше будет ставить целью решение проблем с возглавляемыми Россией войсками на Донбассе, будет противодействовать России и на Донбассе, и в Крыму, если он будет продвигать реформы - это будет именно то, чего мы хотим", - отметил он.

Как сообщалось, в июне Зеленский получил приглашение от Трампа посетить США с официальным визитом. Также 1 сентября лидеры многих стран, в том числе президенты Украины и США, приедут в Польшу на мероприятия в связи с 80-летием начала Второй мировой войны.

Ранее Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский будет приглашен в Белый дом.

Выступая перед журналистами в Белом доме, Трамп также сказал, что считает Зеленского "очень разумным парнем" и что он может заключить сделку с российским президентом Владимиром Путиным.

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