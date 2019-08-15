Тейлор о перспективах Украины стать членом НАТО: Конечно, да, но нужно сделать немало важной работы

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью "Европейской правде".

Отвечая на вопрос о том, может ли движение Украины в НАТО привлечь особое внимание американского руководства, Тейлор отметил, что это прежде всего решение Украины.

"Подчеркиваю, что движение в НАТО - это прежде всего решение Украины. С вашей стороны есть сигнал о таком желании: это украинская Конституция, которая говорит, что членство в НАТО и в ЕС является целью вашего государства. В то же время договор НАТО дает вам право претендовать на вступление в Альянс. И если такая заявка будет, то союзникам надо будет принимать решение.

И здесь я напомню о 2008 г.. Тогда, как вы знаете, несколько членов НАТО не поддержали предоставление Украине Плана действий по членству (ПДЧ)", - сказал он.

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Говоря о том, видит ли он лично Украину членом Альянса в будущем, Тейлор ответил утвердительно: "Да, конечно!".

"Решение саммита НАТО в 2008 году четко говорит, что Украина будет членом Альянса. Когда это произойдет? Я этого не знаю. Этому должно предшествовать немало работы, которая не менее важна, чем получение ПДЧ! Эта работа должна изменить украинское войско и отношения между войском и обществом, должна сделать украинскую армию совместимой с армиями союзников. Это - вполне достижимо, и это уже делается!", - отметил Тейлор.